Klamári a zbabelci v zelených tričkách

Kvôli práci v Bruseli síce nie som účastná na protestných akciách proti kotlebovcom, ale svoje som si s nimi odbojovala na schôdzach NR SR ako podpredsedníčka NR SR. Z mojich doterajších pozorovaní vyplýva, že Kotlebova ĽSNS je strana zbabelcov a klamárov a všelijakých mužíkov v zelených tričkách, ktorí sú silní, len keď sú spolu. Napríklad vo vani alebo v parlamente.

Tu je desať dôvodov, pre ktoré sú pre racionálneho voliča nevoliteľní.

1. Kým bol Kotleba županom - výdavky kraja sa zvýšili o 4 milióny. Sľuboval, že vytvorí 10 tisíc pracovných miest, vytvoril ich 90 a potom ukazoval prstom na každého okolo, aby sa zbabelo zbavil viny a nálepky neschopného župana.

https://dennikn.sk/blog/1721451/kotleba-uz-riadil-zupu-dopadlo-to-katastrofalne/

2. Pred voľbami sľúbil, že strana vráti dotáciu za získané hlasy. Postavil si na tom kampaň. Nikdy to neurobil. Namiesto toho si kúpili vilu zo straníckych peňazí v rekreačnej oblasti. Navyše, zo štátneho príspevku si ešte berie „predsedov“ príspevok.

3. Na VÚC zamestnal svoju rodinu - brata Mareka a manželku Frederiku, aj straníkov – Milan Uhrík, Ján Mora, Rastislav Schlosár, Jana Nehézová, ďalších asi 15 ľudí. Na to, že tvrdí, že bojuje proti korupcii a klientelizmu je toto presný opak toho, čo by jeden očakával.

https://www.cas.sk/clanok/550608/kotleba-dohodil-flek-manzelke-aj-bratovi-a-to-nie-je-vsetko-zo-zupy-si-spravil-stranicky-podnik/

4. Klame. To netvrdím ja, ale fakty z Demagog.sk. Aby sme boli presní, Kotleba viac klame a zavádza, ako hovorí pravdu (35 pravdy, 32 nepravdy, 18 zavádzaní a 15 neoveriteľných výrokov).

https://demagog.sk/politik/marian-kotleba/

5. Poslanec Uhrík sa snažil vykrúcať nad priamou otázkou, či sa holokaust stal tým, že vraj nie je historik. Podľa mňa sa na toto dá odpovedať iba Áno alebo Nie. Každý, kto má za sebou základné vzdelanie, odpovie áno. Každý fašista odpovie nie. A každý, kto sa krúti ako had, je zbabelý fašista

6. Žilinský šéf Kotlebovej ĽS NS, Andrej Medvecký, je obžalovaný za to, že mal dokopať občana Dominikánskej republiky. Mal mu pri tom nadávať do negrov. Pred súdom bol agresor krotký ako baránok, vraj, on má cudzincov rád a aj za hranicami s nimi vychádzal vždy iba dobre.

https://dennikn.sk/401413/kotlebov-poslanec-zmlatil-cudzinca-nadaval-mu-do-negrov-sudia-ho/

7. Ďalší podarený a zbabelý frajer. Okresný šéf ĽSNS z Levíc, Rastislav Kubík, sa rád odhaľoval a ukazoval verejne svoj vytetovaný hákový kríž. Keď ho začali riešiť médiá a keď hrozilo, že ho za propagáciu nacizmu bude riešiť aj polícia, zrazu už kríž nemal. Tak mal, či nemal, či ako to vlastne je, pán naci frajer?

https://www.topky.sk/gl/555011/2310629/Okresny-sef-kotlebovcov-si-dal-odstranit-hakovy-kriz-z-hrude--Bola-to-vraj-mladicka-nerozvaznost

8. No a, samozrejme, najznámejší IT analfabet slovenského parlamentu, poslanec Mizík. Pasoval sa do ťažkej váhy bojovníkov proti židojašterom a iluminátom, keď verejne hanobil prezidentom vyznamenané osobnosti za ich židovský pôvod. Ale keď za to stál pred súdom, zrazu nevedel robiť s počítačom.

9. V parlamente chceli presadiť obrovskú zmenu pre Slovensko a pre Slovákov. Čo napokon predložili? Zákon o interrupciách, o čiernych stavbách, o označovaní zahraničných agentov, o imunite prezidenta, o GMO potravinách, či zákon o štátnom jazyku, ktorý ani oni, ani väčšina ich priaznivcov, neovláda ani na úrovni základnej školy.

10. Bojujú proti EÚ, dokonca na ich stránke stále svieti petícia za vystúpenie z EÚ. Pritom ĽSNS poslalo do EP dvoch europoslancov, z ktorých ani jeden nič nerobí, lebo ich tu nepustia k žiadnym legislatívnym návrhom. Ale brať európsky plat z EP za to, že si neplnia základnú prácu europoslanca, to sa im už nehnusí.

Milí racionálni voliči, ak si spomeniete na 11. dôvod, prečo priemerne vzdelaní ľudia nemôžu odovzdať svoj hlas Kotlebovej ĽSNS, pls, dajte vedieť. Som zvedavá, koľko tých ďalších dôvodov napokon bude :)