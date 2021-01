Prapríčina tragédie Milana Lučasnkého je v dobe kešu

Verím, že komisia zriadená pod gesciou ministerky spravodlivosti, ako aj samotné vyšetrovanie prinesú v relatívne krátkom čase odpovede na otázky okolo samovraždy Milana Lučanského.

1) Smrť Milana Lučanského sa nemala stať. Nielen kvôli tomu, že ide o ľudskú tragédiu, ale aj kvôli tomu, že išlo o jedného z kľúčových ľudí, ktorých výpovede mohli viesť aj k tým skorumpovaným figúrkam verejného života, ktoré sú zatiaľ mimo väzby.

2) Nie KAŽDÁ vláda potrebuje svojich skorumpovaných policajtov, prokurátorov a sudcov. To, že sme v takomto svete žili 10 rokov počas vlád Róberta Fica neznamená, že takto funguje akákoľvek vláda. V tomto kontexte je napriek tragédii dôležité opakovať si, že Milana Lučanskéhonezávislý vyšetrovateľ obvinil z bratia úplatkov vo výške takmer pól milióna eur na základe štyroch svedectiev plk. Paksiho, plk. Slobodníka, plk. Makóa a podnikateľa Böhma.

3) Nezávislý prokurátor sa stotožnil s návrhom nezávislého vyšetrovateľa vziať Milana Lučanského do väzby, navrhol väzobné stíhanie a sudkyňa špecializovaného súdu rozhodla o tom, že je dôvod na trestné stíhanie a tiež o tom, že existujú dôvody kolúznej väzby. Ten dôvod vyplynul napr. z pokusu Milana Lučanského ovplyvniť konanie plk. Slobodníka počas telefonátu, kde ho vyzýva na zachovanie chladnej hlavy a ponúka mu obhajcu, či pomoc manželke.

4) Z rozhovorov s niektorými z policajtov, ktorí osobne poznali Milana Lučanského som presvedčená, že ak by si bol Milan Lučanský (so svojou povesťou hrdinu, ktorý dostal Černáka) istý svojou nevinou vo vzťahu k obvineniam, bojoval by za očistenie svojho mena. Poznal zákony a v rámci nich by sa bil pred súdom za svoju nevinu, proti krivým obvineniam, za svoju povesť a povesť svojej rodiny namiesto toho, aby dobrovoľne ukončil svoj život v cele.

5) Práve pre toto je v rozpore so zdravým rozumom dnes prirovnávať Milana Lučanského k M.R Štefanikovi, k Palachovi a úplne najviac k Jánovi Kuciakovi a k Martine Kušnírovej. Generál Štefánik zomrel na následky tragickej nehody, Palach sa ako mladý a nevinný študent upálil na protest proti totalitnému režimu a Ján Kuciak a Martina Kušnírová boli dvaja mladi a nevinní ľudia, ktorí neodišli dobrovoľne počas kolúznej väzby so závažnými obvineniami, ale zavraždil ich nájomný vrah, aby umlčal nepohodlného investigatívneho novinára.

6) Smrťou Milana Lučanského bolo ukončené trestné konanie vo vzťahu k Milanovi Lučanskému, ale nie vo vzťahu ku skutkom, v ktorých podľa obvinení mal aj on figurovať. Verím preto, že verejnosť sa napokon dozvie, ako to bolo s organizovanou skupinou policajtov a prokurátorov, ktorí prešli na druhú stranu barikády a namiesto toho, aby bojovali proti zločinu, sa na zločin prisali a celé roky z neho ťahali peniaze na život na veľkej nohe plnej jácht, morských rybačiek, drahých dovoleniek a exkluzívnych mileniek.

7) Milan Lučanský bol súčasťou súkolia, ktoré naimplantovali do organizmu štátu Robert Fico a jeho družina vrátane Pellegriniho, Žigu a Sakovej. Robert Fico bol človek zvyknutý zháňať peniaze vlastnou hlavou. Ako skúsený trestný právnik veľmi dobre vedel, že zháňať peniaze vlastnou hlavou je nezlučiteľné s právnym štátom a preto si scénu poistil smerom dovnútra aj von.

8) Smerom von si vymyslel etudu na sociálneho demokrata, ktorý je garantom sociálnych istôt. Smerom dnu vybudoval vlastný štát v štáte cez svoje implantáty: Róberta Kaliňáka, ako ministra vnútra, Dušana Kováčika ako šéfa špeciálnej prokuratúry, cez Dobroslava Trnku a neskôr Jaroslava Čižnára ako generálnych prokurátorov. Do polície dosadil gen. Gašpara, plk. Krajmera, plk. Hraška, šéfa finančnej polície Slobodníka, zástupcu šéfa odposluchov PZ Paksiho, šéfa KUFS-u Makóa a ďalších, ktorí sú dnes vo väzbe.A áno, aj Milana Lučanského.

9) Robert Fico a jeho družina stvorili dobu kešu, v ktorej každý z rodiny mohol beztrestne zháňať peniaze vlastnou hlavou. Veľmi výstižne to opísal vo svojej svedeckej výpovedi Norbert Paksi, ktorý opísal slová Milana Lučanského v jeho kancelárii prezidenta PZ: „ že všetci v jeho okolí robia kšefty a od jeho osoby potom chcú, aby ťahal každého zo sračiek a on z toho nič nemá“. Toto je prapôvod premeny kedysi rovných chlapov, ktorí v 90.tych rokoch išli po krku hrubokrkej mafie na tých, ktorí sa počas Ficových vlád dostali (niektorí zaslúžene) do funkcií, rozhliadli sa okolo a videli, ako všetci robia kšefty, ktoré majú oni kryť a povedali si: prečo ja nie, keď oni áno?

10) Stvoritelia tohto pokriveného sveta si dnes majú spytovať politické svedomie nielen za policajtov, prokurátorov a sudcov, ktorí sú vo väzbe, ale aj za tragickú udalosť, ktorou samovražda Milana Lučanského bezpochyby je.

Vy, ktorí im dnes konšpiráciami pomáhate očistiť sa od viny, slúžite nie pravde, ale ich jedinému cieľu:umožniť im návrat do čela krajiny, aby sa vyhli spravodlivosti za VŠETKY dôsledky ich vládnutia. Samovraždu ML nevynímajúc.