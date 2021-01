Konflikt Matoviča so Sulíkom nemá víťaza. Len porazeného - Slovensko.

Osobný konflikt medzi Matovičom a Sulíkom musí skončiť. Jeden z nich musí ustúpiť, aby mohla krajina pokračovať v tom, čo započala. V tomto spore totiž neexistuje víťaz, len porazený - Slovensko.

Z Bruselu ten pohľad na slovenskú scénu vyzerá asi takto: v čase, keď mŕtvych uskladňujeme v chladiacich boxoch si premiér Igor Matovič s vicepremiérom Richardom Sulíkom vymieňajú správy písané Bartom Simpsonom. Nepríde mi to už ani smiešne. Každým článkom o osobnom konflikte medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom sme totiž ako krajina bližšie k predčasným voľbám, k návratu smerákov a k tomu, že Bödor sa začne stretávať s Gašparom a úkolovať ho, ktorý trestný skutok treba zamiesť pod koberec a ktorého nepohodlného novinára treba začať sledovať.

Teraz ešte verejnosť ako tak rozlišuje, kto je v tomto konflikte ten dobrý a kto je ten zlý. Vedie Richard Sulík, lebo tlačovky Igora Matoviča všetkým ukázali ako sám nad svojou posadnutosťou vicepremiérom stráca kontrolu. Nazval ho idiotom, vyzval ho odstúpiť.

Igorovi Matovičovi na chvíľu doplo, že SaS pôjde za svojím zostreleným predsedom, čo by znamenalo predčasné voľby, lebo ani Za ľudí ani Sme Rodina a ani samotný Matovič nedokážu garantovať podporu všetkých svojich poslancov. Zdalo sa, že sa Matovič na chvíľu vo svojom ťažení proti Sulíkovi zastaví, aby predsa len mohol počas svojej vlády splniť čo sľúbil a čo mu vyhralo voľby - skonfiškovať majetok počiatkov a poslať ich za gašparmi. Ale nie. On už nedokáže zodpovedne myslieť na to, čo bude so Slovenskom, myslí len na to, ako zastaviť rast preferencií SaS a pomstiť sa Sulíkovi. A tak mu na ostatnej tlačovke pripísal 4300 mŕtvych.

Nie je ťažké konkurovať takémuto Matovičovi. Najmä, keď SaS na osobnú kritiku a urážky odpovedá zvyčajne konštruktívnymi návrhmi.

Lenže verejnosť to už o chvíľu prestane racionálne analyzovať, kto je v spore Matovič vs. Sulík dobrý a kto zlý. Ťažko sa analyzuje, keď máte ako živnostník zavretú prevádzku, od štátu dostávate mizerných 315 eur mesačne, z ktorých ešte musíte zaplatiť odvody a na finále nemáte čo jesť, lebo všetky finančné zásoby ste minuli ešte počas prvej vlny pandémie. A deti vám pištia doma za zadkom, lebo škola je zavretá a na vás sa denno denne rútia články o nových rekordných nárastoch pozitívnych, o nemocniciach, ktoré nezvládajú nápor chorých, o náraste mŕtvych, ktorých nie je kam pochovávať, o pomalom procese očkovania a o tom, ako sa papaláši dali zaočkovať ešte pred starými a chorými (europoslankyňu nevynímajúc).

O celkom malú chvíľu už ľudia prestanú analyzovať. Začneme strácať. Oľano, SaS, my všetci. Vráti sa spomienkový optimizmus a dnes ešte naši voliči si začnú hovoriť: No a čo, že smeráci kradli, aspoň bola vláda stabilná. Slovensko prehrá. Nielen boj s pandémiou, ale aj boj s mafiou, so skorumpovanými politikmi, policajtami, prokurátormi a sudcami. Boj o očistu, boj o právny štát. Prehráme boj o dôveru ľudí v štát, čo už predznamenáva vlna konšpiračného šialenstva súvisiaca so samovraždou Lučanského. Prehráme aj boj o budúce smerovanie štátu, pretože konflikt premiér vs. vicepremiér je voda na mlyn antisystému. A v konečnom dôsledku kvôli konfliktu Matovič vs. Sulík prehráme aj ekonomicky a všetky predošlé snahy ministra hospodárstva budú spláchnuté, pretože v nasledujúcom období prídeme z EÚ o cca 40mld. eur, ktoré sa zas stanú predmetom politického lupu smerohlasu. Obeťou súkromných antipatií a absurdného boja premiéra s vicepremiérom budú ľudia, tá súčasná aj budúce generácie a bude ich rádovo viac ako 4300.

Vyhrajú všetci tí, proti ktorým sme kedysi spoločne bojovali. Pamätáte?

Osobný konflikt medzi I. Matovičom a R. Sulíkom musí skončiť. Jeden z nich musí zakopať vojnovú sekeru. Jeden z nich musí ustúpiť, aby mohla krajina pokračovať v tom, čo započala. V tomto spore totiž neexistuje víťaz, len porazený. A tým bude Slovensko. Pandémiu raz porazíme, ale ak dovolíme, aby sa HlasoSmer vrátil a dokonal absolútnu destabilizáciu štátu cez to, že si do kľúčových pozícii opäť infiltruje svojich ľudí, potom sa môžeme rovno všetci vysťahovať. Lebo v takej krajine sa nebude dať slušne pracovať, podnikať, ani žiť.