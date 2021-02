List Igorovi M.

Igor, ľudia sa začínajú báť viac ako Covidu rozhodnutí ich vlastnej vlády. Je potrebné so zodpovednosťou štátnika načrieť na dno vlastných schopností a napraviť vlastné chyby.

Milý Igor,

zvykli sme spolu z prvej línie bojovať proti mafiánskym aj politickým gaunerom a mňa občas nazývali Matovičom v sukni, tak som sa rozhodla, že ti napíšem ako Matovič Matovičovi. Posielam to ako otvorený list a neber to ako útok na tvoju osobu, ani ako podraz. Robím to preto, že sa domnievam, že si v tom svojom akváriu obklopený ľuďmi, ktorí ti hovoria len to, čo unesieš a čo chceš počuť, nie to, čo by si počuť mal.

Inak si totiž neviem vysvetliť, že ti nedochádzajú dopady formy aj obsahu rozhodnutí tvojej vlády. Mne sa ani zďaleka nestalo zo dňa na deň to, čo tebe – že si sa proti svojej vôli stal premiérom a ešte k tomu v čase hnusoby. Ja som sa zo dňa na deň stala len predsedníčkou európskeho výboru v bubline Európskeho Parlamentu. Nemám toľko zodpovednosti, ani to neriadim z bojového poľa ako ty. Ale mám prístup k dátam a na základe nich v európskom kontexte vidím, kde robíš ako hlava vlády chyby, ktoré sú zničujúce pre ľudí na Slovensku.

Začnem schémami štátnej pomoci. Sú deravé. Až doposiaľ patrila naša štátna pomoc k tým najnižším v EÚ, predovšetkým voči fyzickým osobám - živnostníkom a zamestnancom. Z 315 € paušálnej mesačnej dávky pre SZČO, ktorú štát zodvodoval, pričom naše odvodové zaťaženie patrí k najvyšším v EÚ, sa nedalo vyžiť.

Množstvo ľudí, ktoré sa celé roky držali svojimi malými biznismi nad hladinou bez akejkoľvek pomoci štátu, hodil tento štát v kríze cez palubu, lebo sa na nich, ako na žiadateľov pomoci, pozeral ako na potenciálnych podvodníkov. Veľa byrokracie za príliš málo peňazí. Tých peňazí je pritom v EU fondoch viac ako dosť, Komisia povolila štátom dočerpať prakticky bez akýchkoľvek podmienok nevyčerpané zdroje z minulého rozpočtu. Všetky mali ísť na pomoc jednotlivcom a firmám. Paradoxne, Slovensko na tom bolo v porovnaní s inými členskými štátmi odrazu výborne, lebo tradične čerpáme eurofondy mizerne, a tak nám aspoň tieto fondy čiastočne doplnili prázdnu špajzu po nezodpovedných smeráckych vládach.

To, že pomoc je príliš nízka a ľudia z nej nedokážu platiť za základné životné potreby, ste už pochopili. Videla som tlačovku ministrov Hegera a Krajniaka, pre firmy aj SZČO zvýšili Prvú pomoc+ takmer na dvojnásobok. Super.

Problém je, že podmienkami pre získanie pomoci sa prepadávajú desaťtisíce ľudí, ktorí končia v chudobe.

Čítala som analýzy našich inštitútov, podľa ktorých je pomoc na Slovensku síce najnižšia, ale je vraj adresná a cielená. Porovnávali pomer výšky pomoci k nezamestnanosti a vyšlo im, že to robíme efektívne, keď v Česku pri dvojnásobne vyššej pomoci pre zamestnávateľov majú zhruba tú istú mieru nezamestnanosti. Lenže tieto makro čísla nezachytávajú mikro osudy desaťtisícov ľudí, ktorí sa zo dňa na deň ocitli na hranici chudoby. To sú tí, ktorí nedostali a nedostanú ani cent od štátu preto, že sú dlžní na odvodoch.

Všeobecná zdravotná poisťovňa eviduje k dnešnému dňu takmer 222 000 neplatičov FO - SZČO a samoplatiteľov a takmer 45 000 zamestnávateľov. To je len jedna, aj keď najväčšia zdravotná poisťovňa.

Igor, vieš koľkí z nich uzavreli splátkové kalendáre s VŠZP, aby tak splnili v zmysle zákona

podmienku získania štátnej pomoci? 1,81%.....z toho FO (SZČO plus samoplatitelia) 1,99% a zamestnávatelia 0,97%. Čo bude s tými desaťtisícami ľudí, ktorí teraz majú nulový príjem, nemajú z čoho platiť nájmy bytov, teplo, elektrinu? Čo bude s tými, ktorí nemajú čo jesť? Z čoho a ako majú teraz splácať svoje dlžoby z minulosti?

Podľa dostupných dát má poisťovňa UNION 131 600 neplatičov, fyzických osôb. Netuším, koľko z nich je na splátkovom kalendári, ale vychádzajúc z čísla VŠZP, nebude to veľa percent.

V Sociálnej poisťovni máte 107 tisíc dlžníkov, nejaké percento z nich určite má splátkový kalendár. Ale čo tí ostatní? Často tí najzraniteľnejší a najchudobnejší.

Na splátkový kalendár ti nevzniká automaticky právny nárok. Je to na rozhodnutí SP, resp. zdravotných poisťovní, či Finančného riaditeľstva.

Myslela som si, že pre takýchto ľudí, ktorým štát ukázal figu namiesto štátnej pomoci, je určená napr. dávka SOS, veď to má aj v názve, nie? Akože posledná možnosť záchrany. Aj tá, inak smiešna suma (max. 1800 € ročne), sa k žiadateľovi nie vždy dostane, lebo voči nemu nesmie byť vedená exekúcia. Okrem toho, registrujem prípady, kedy na úrade práce odmietli žiadateľa o SOS dávku práve z dôvodu, že úradník zisťoval jeho nedoplatky na poistnom.

Takže, čo s tými desaťtisícami, státisícami ľudí, ktorí sú dlžníkmi? Ani Prvá pomoc+, ani častokrát ani SOS dávka. Ak nedostanú ani tú, viete, čo im radia úradníci na úradoch práce? Aby si požiadali o hmotnú núdzu. Lenže to by museli zrušiť alebo prerušiť svoje živnosti. Toto chcete, Igor?

Prečítaj si jeden príbeh za všetky tie tisíce, desaťtisíce, ktoré sa vám prepadli sitami schém štátnej pomoci. Je od pani Beáty K., má 52 rokov, je to rozvedená kaderníčka.

Dobrý deň pani poslankyňa, ja som SZČO mám prevádzku služieb pracujem sama, a podľa nariadenia vlády prevádzku mám zatvorenú. Od 19.12. 2020 nemám žiadny príjem,, požiadala som o štátnu pomoc, ktorá mi bola zamietnutá,, som si vedomá že mám dlžoby v zdravotnej a sociálnej poisťovni, pani mi povedala vyplaťte dlžoby a dostanete pomoc od štátu, nemám peniaze na bežný jednoduchý život,nie to na dlžoby.momentálne žijem tak že si požičiam peniaze na stravu bývanie a zdravotné poistenie od dcéry ktorá žije a stará sa o svoju dcéru lebo je s ňou sama, a od mamy ktorá poberá starobný dôchodok. Situácia ktorá sa mení na Slovensku z hodiny na hodinu,a neviem kedy budem môcť znovu pracovať, sa pýtam z čoho mám ďalej žiť, aké mám možnosti? Žiť ako bezdomovec? vziať si dobrovoľne život? Poraďte mi prosím vás. Viem, že nie som jediná, ale ako nám pokračovať ďalej. Ďakujem Beáta K.

Zatiaľ sa pani Beáty neodrazili na celkovom počte poberateľov dávok v hmotnej núdzi, za december 2020 ich je 61 491, ale hrozí, že to narastie. Dávka v hmotnej núdzi pre jednotlivca je 67,80 €. Na chudobe je najhorší ten okamžitý a radikálny prepad, preto netreba podceňovať zúfalstvo ľudí, ktorí sa zo dňa na deň ocitnú bez príjmu, bez štátnej pomoci, bez dávky SOS, len s dávkou v hmotnej núdzi, chytení v pasci chudoby.

Vaše schémy štátnej pomoci nie sú deravé len kvôli podmienke nulových dlhov na daniach a odvodoch, ale aj kvôli podmienke, že neexistuje súbeh niektorých sociálnych dávok so štátnou pomocou pre podnikateľov, či fyzické osoby.

Pani Katarína S. je konateľka v dvoch s.r.o. Dá sa povedať, že je v jednej len papierovou. Tú jednu s.r.o. len nedávno založila, ešte ani nezačala podnikať. V tej druhej má kvôli pandémii zisky na nule. Napriek tomu nespĺňa podmienky pre štátnu pomoc. A nedostane ani SOS dávku, lebo poberá rodičovský príspevok 275,90 €. Katarína nikdy nepotrebovala pomoc od štátu, doslova vlastnou hlavou zarábala dosť, aby si vedela prenajímať byt, platiť energie, splácať auto na lízing. A poctivo platila dane. Teraz sa štát tvári, že rodičovský príspevok je náhradou jej príjmu, ďalšiu pomoc nedostane. Veď keď z rodičáku majú vedieť vyžiť v osadách, prečo to nevie Katarína?

Aj v chudobe sa musíš najprv naučiť žiť a hospodáriť, Igor, nejde to zo dňa na deň a ani náklady na život nezmiznú zo dňa na deň ako ten príjem počas krízy. Ona svoje povinnosti plnila, len aby ju štát pri najbližšej príležitosti hodil cez palubu.

Videla som tvoje statusy o tom, ako chceš podporovať ženy, aby rodili naozaj veľa detí, aby bolo starým na dôchodky. Čo takto postarať sa najprv o tie žijúce matky tu a teraz?

Tu je zopár alarmujúcich čísel o chudobe z našej krajiny, Igor. Lebo mám pocit, že takéto správy ťa obchádzajú.

Vlani sa u nás výrazne zvýšil počet domácností, ktoré si nemôžu dovoliť mať doma primerané teplo. Ešte v roku 2016 bolo u nás zhruba 5 % domácností, ktoré si nemohli dovoliť mať doma primerané teplo, vlani sme sa s nárastom o tri percentá dostali na desiatu priečku spomedzi 27 krajín Európskej únie. Na Slovensku je aktuálne viac ako 16 % rodín pod hranicou chudoby, čo predstavuje vyše 870-tisíc ľudí. V dôsledku pandémie sa podľa odhadov môže v tejto kategórii ocitnúť ďalších 50-tisíc ľudí.

Ku všetkým týmto číslam mám zdroje, tabuľky a grafy, ale do takto osobného listu sa mi to nehodí. Ak by si mal záujem, pošlem ti to.

Zo všetkých analýz je zrejmé, že ak sa ľudia prepadnú do začarovaného kruhu chudoby, je extrémne ťažké sa z neho dostať. Preto by zodpovednému štátu najmä počas tejto ťažkej krízy malo záležať na to, aby tam neskončili ani beáty, ani kataríny. Od toho tam tie peniaze v tých EÚ fondoch sú.

Máte k dispozícii FEAD, do ktorého môžete alokovať aj peniaze z fondu REACT-EU vo výške, ktorú si určíte sami, Igor. Tam sú peniaze aj na ľudí, ktorí by v teréne mohli pomáhať s poradenstvom aj takým beátam, ktoré si nedokážu pomôcť samé. Ale najprv musíte zmeniť podmienky čerpania štátnej pomoci tak, aby sa k peniazom na jedlo a základné životné potreby dostali aj tí, ktorí majú podlžnosti z minulosti alebo poberajú rodičovský príspevok. Mnohí ľudia si ani len nevedia dohodnúť splátkové kalendáre, lebo buď nemajú polovicu z dlžnej sumy, alebo nemajú z čoho splácať alebo jednoducho ani len nevedia, ako o splátkový kalendár požiadať.

Svedčia o tom alarmujúce čísla z VŠZP - necelé dve percentá zo státisícov dlžníkov si splátkový kalendár dohodli.

Igor, píšu mi mladí aj starí ľudia, ktorí chcú spáchať samovraždu. Dolieha na nich nielen sociálna deprivácia, depresie z osamelosti, ale aj absolútna neistota z lepších zajtrajškov, ktorá pramení z neistoty, z komunikácie tvojej vlády, z neustálych hádok v koalícii, z toho, že ani v čase, kedy ľudia potrebujú mať elementárnu dôveru vo vládu, nedokážeš zmierniť svoje meniace sa nálady a nálady vo vláde, ktorú vedieš. Sledujem vládu Dánska, Fínska, ale aj nemeckú kancelárku, ako komunikuje s občanmi. Ide o vecnú argumentáciu. Hovoria o tých istých opatreniach, ale ich komunikácia má celkom odlišnú formu od tvojej. Ľudí na meniace sa opatrenia pripravujú dlhodobo a trpezlivo a nie ako na húsenkovej dráhe.

Prečítaj si, čo mi nedávno napísal Lukáš, 25 ročný chalan. Ja som dlho rozmýšľala, čo mu mám napísať. Posielam aj s chybami, nech je to autentické.

Vážená pani Lucia Nicholsonová. Volám sa Lukáš N., mám 25 rokov. Nikdy v živote by som si nebol myslel že súčasná politická situácia dokáže zmeniť môj postoj k politike ako takej. Áno, rozumiem, že tu máme covid-19, áno rozumiem aj tomu, že každý jeden ľudský život je vzácny. Čo ma však najviac zaráža je reakcia našich politikov, ktorí nič konštruktívne neriešia, len to, kto, kde, s kým. Médiám podsuvajú maximálne nepodstatné veci. Ja sa Vás chcem opýtať takým zdravým rozumom. Povedzte mi prosím čo JA, ako úplne ten najpriemernejší človek má z toho že si politici nadávajú do idiotov, že podávajú na seba krížom-krážom trestné oznámenia atď. Mne to plat nezvýši, ani sa z toho nenajem, ani nezaplatím bývanie. Ľuďom už dochádza trpezlivosť a čo je horšie, dochádzajú finančné prostriedky na zabezpečenie základných životných potrieb. Celý čas nás terajšia vláda ťahá za nos, či už formou zjemnenia opatrení, alebo formou finančnej kompenzácii pre podnikateľov atď. Povedzme prosím čo máme robiť. Hovorím to za všetkých ľudí čo poznám vo svojom okolí. Nikto sa nechce dať očkovať a po posledných 2 nepríjemných testovaniach som veľmi skeptický a silno uvažujem či ešte na testovanie pôjdem. Neviem ako sa situácia bude vyvíjať nasledujúce obdobie. Jedno je však jasné. Ak s tým niečo niekto neurobí, ľudia nebudú mať príjmy, nebudú mať bývanie a tá najhoršia situácia nastane keď ľudia budú páchať samovraždy.... Ďakujem.

Všetky krajiny sú na tom zle, ale aj medzi nimi svietia svetlé príklady tých, ktoré to zvládajú lepšie. Mimo EÚ je to Taiwan a Vietnam, od začiatku zaviedli aplikácie na trakovanie kontaktov s pozitívnymi. My máme takéto appky tiež vymyslené, prečo ich nepoužívame? Neboli by lepšie takéto mobilné aplikácie ako váš najnovší výmysel? Tie SMSky, ktoré majú púšťať ľudí na slobodu?

Z krajín EÚ vyniká Dánsko a Fínsko. Majú zdigitalizované štátne registre, pokope všetky potrebné dáta. Toto teraz nedobehneme, Igor, to chápem, môžeme sa poďakovať Pellegrinimu, ktorému zjavne ide karta práve vtedy, keď sa krajina topí. Ale mohli ste urobiť kampane ako v Dánsku, kam prizvali už v prvej vlne populárnych youtuberov a osobnosti, ktoré zrozumiteľným jazykom vysvetľovali ľuďom, ako zmeniť správanie počas pandémie a prečo je to dôležité. Bola to priateľská komunikácia s verejnosťou a vláda, tá pokojným spôsobom vysvetľovala ľuďom, aké opatrenia a v akom časovom horizonte ovplyvnia ich životy. Takýmto spôsobom predbehli aj konšpirátorov - antivaxerov. Hovoriť ľuďom, že ti TO pokazili a preto ich potrestáš ďalším plošným testovaním a ešte prísnejším celoplošným lockdownom, spôsobí, že keď budeme najviac potrebovať testovať, pôjdeš len ty a Michal Šípoš.

Igor, ľudia sa začínajú báť viac ako Covidu rozhodnutí ich vlastnej vlády. Na základe všetkého, o čom vyššie píšem, začínam mať strach, že s jednou pandémiou sme boj ani zďaleka nevybojovali a budeme musieť riešiť ďalšiu: rapídny nárast psychických ochorení, úzkostí mladých aj starých, pandémiu pokusov o samovraždu, masívny prepad jednotlivcov aj rodín do pasce chudoby, absolútnu stratu dôvery v autority, protesty v uliciach.

V takomto momente, a to ti píšem ako Matovič Matovičovi, je potrebné so zodpovednosťou štátnika načrieť na dno vlastných schopností a napraviť vlastné chyby a chyby vlády, ktorú vedieš. Zaslúžia si to tí, ktorí nám vo voľbách dali dôveru, že budeme/budete vedieť viesť krajinu v týchto obzvlášť ťažkých časoch.

Želám ti veľa síl a veľa správnych rozhodnutí.

Lucia Ďuriš Nicholsonová

Matovič v sukni

P.S.: Viem, že vo vláde sú aj ministri z mojej materskej strany. Ministrov je veľa, premiér iba jeden, preto píšem iba tebe. Lebo na finále, zmeniť veci môžeš práve ty.

